Трамп: Отмена встречи в Исламабаде не означает возобновления войны с Ираном

Сорвавшаяся поездка спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера в Исламабад на переговоры с Ираном не подразумевает возобновления боевых действий.

Как передает Report, об этом заявил порталу Axios американский лидер Дональд Трамп.

"Нет, это не означает этого. Мы еще не думали о таком (о возобновлении военной операции против Ирана - ред.)", - отметил Трампа, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее глава Вашингтонской администрации сообщил, что отменил поездку своих представителей в Исламабад для встречи с иранскими переговорщиками. По его словам, все козыри находятся в руках США, а на поездки тратится слишком много времени, тогда как переговоры с Ираном можно проводить и по телефону.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли удары по ряду городов. Операция привела к эскалации на Ближнем Востоке и втягиванию в конфликт всех стран Персидского залива, а также блокированию Ормузского пролива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня, которое позднее американский лидер Дональд Трамп продлил на неопределенное время.

11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны завершили встречу без достижения соглашения.