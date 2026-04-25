Tramp: İslamabad görüşünün ləğvi İranla müharibənin yenidən başlaması demək deyil
- 25 aprel, 2026
- 22:11
ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff və iş adamı Cared Kuşnerin İranla danışıqlar aparmaq üçün İslamabada səfərinin ləğvi hərbi əməliyyatların yenidən başlaması demək deyil.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Axios" portalına bildirib.
"Xeyr, bu o demək deyil. Biz hələ bu barədə (İrana qarşı hərbi əməliyyatların yenidən başlaması - red.) düşünməmişik", - Tramp məsələ ilə bağlı suala cavab verərkən deyib.
Bundan əvvəl Vaşinqton Administrasiyasının rəhbəri iranlı danışıqçılarla görüşmək üçün nümayəndələrinin İslamabada səfərini ləğv etdiyini bildirib.
Onun sözlərinə görə, bütün kartlar ABŞ-nin əlindədir və səfərlərə çox vaxt sərf olunur, halbuki İranla danışıqlar telefonla da aparıla bilər.
Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail 2026-cı il fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın Ali rəhbəri Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, Küveyt, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.
İran, ABŞ və onların müttəfiqləri aprelin 8-nə keçən gecə iki həftəlik atəşkəs barədə razılığa gəliblər. Aprelin 11-12-də İslamabadda Pakistanın vasitəçiliyi ilə İran və ABŞ arasında danışıqlar aparılıb. Saatlarla davam edən danışıqlar tərəflərin mövqelərindəki fərqlərə görə nəticəsiz başa çatıb.