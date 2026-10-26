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    "Araz-Naxçıvan" - "Uypest" oyununun təyinatları açıqlanıb

    Futbol
    • 26 oktyabr, 2026
    • 10:59
    Araz-Naxçıvan - Uypest oyununun təyinatları açıqlanıb

    Futzal üzrə UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin V qrupunda keçiriləcək "Araz-Naxçıvan" - "Uypest" (Macarıstan) oyununun təyinatları açıqlanıb.

    "Report"un məlumatına görə, matçın hakimləri Viktor Çeyx (Fransa), Sergey Saçmans (Latviya) və İqor Yaçevic (Latviya) olacaq.

    Dominik Lorke (Polşa) "timekeeper", Sven Eyxler (Almaniya) hakim-inspektor, Marina Kirilyuk (Ukrayna) UEFA nümayəndəsi funksiyasını yerinə yetirəcək.

    Qarşılaşma oktyabrın 27-də, Polşanın Qlivitse şəhərindəki "Prezero Arena"da, Bakı vaxtı ilə saat 16:00-da start götürəcək.

    Araz-Naxçıvan Futzal Klubu Futzal üzrə UEFA Çempionlar Liqası
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