"Araz-Naxçıvan" - "Uypest" oyununun təyinatları açıqlanıb
Futbol
- 26 oktyabr, 2026
- 10:59
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Futzal üzrə UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin V qrupunda keçiriləcək "Araz-Naxçıvan" - "Uypest" (Macarıstan) oyununun təyinatları açıqlanıb.
"Report"un məlumatına görə, matçın hakimləri Viktor Çeyx (Fransa), Sergey Saçmans (Latviya) və İqor Yaçevic (Latviya) olacaq.
Dominik Lorke (Polşa) "timekeeper", Sven Eyxler (Almaniya) hakim-inspektor, Marina Kirilyuk (Ukrayna) UEFA nümayəndəsi funksiyasını yerinə yetirəcək.
Qarşılaşma oktyabrın 27-də, Polşanın Qlivitse şəhərindəki "Prezero Arena"da, Bakı vaxtı ilə saat 16:00-da start götürəcək.
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