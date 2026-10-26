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    Naxçıvanda dövlət əmlakının icarəsindən daxilolmalar 53 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    • 26 oktyabr, 2026
    • 10:57
    Naxçıvanda dövlət əmlakının icarəsindən daxilolmalar 53 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında qeyri-yaşayış və torpaq sahələrinin icarəsindən dövlət büdcəsinə ümumilikdə 754,5 min manat vəsait daxil olub.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 52,7 % çoxdur.

    Bundan başqa, 9 ayda Naxçıvanın İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti dövlət əmlakının icarəyə verilməsinə dair 150 yeni müqavilə bağlayıb. Bunlardan 94-ü qeyri-yaşayış, 56-sı isə torpaq sahələrinə aid olub. Həmçinin 185 icarə müqaviləsinin müddəti uzadılıb.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət əmlakı
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