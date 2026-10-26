Naxçıvanda dövlət əmlakının icarəsindən daxilolmalar 53 %-ə yaxın artıb
Maliyyə
- 26 oktyabr, 2026
- 10:57
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Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında qeyri-yaşayış və torpaq sahələrinin icarəsindən dövlət büdcəsinə ümumilikdə 754,5 min manat vəsait daxil olub.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 52,7 % çoxdur.
Bundan başqa, 9 ayda Naxçıvanın İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti dövlət əmlakının icarəyə verilməsinə dair 150 yeni müqavilə bağlayıb. Bunlardan 94-ü qeyri-yaşayış, 56-sı isə torpaq sahələrinə aid olub. Həmçinin 185 icarə müqaviləsinin müddəti uzadılıb.
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