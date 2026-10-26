"İmişli" Azərbaycan Premyer Liqasında 10-cu qələbəsini qazanıb
Futbol
- 26 oktyabr, 2026
- 11:08
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Misli Premyer Liqasının IX turunda "Şamaxı" ilə qarşılaşan "İmişli" yubiley qələbəsini qazanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.
Premyer Liqada 2-ci mövsümünü keçirən komanda 10-cu dəfə qalib gəlib – 2:1.
İmişlinin eyniadlı təmsilçisi 42-ci matçda 10-cu qələbəni bayram edib. Bunlardan 2-si ev, 8-i səfər oyununda əldə olunub.
"İmişli" turnirin tarixinə ən azı 10 qələbə qazanan 52-ci komanda kimi düşüb. Komandanın ilk uğuru 2025-ci il avqustun 31-də "Sabah"la səfər matçına təsadüf edib – 1:0.
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