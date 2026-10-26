İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Azərbaycan Kubokunun II təsnifat mərhələsinin təyinatları müəyyənləşib

    Futbol
    • 26 oktyabr, 2026
    • 11:06
    Azərbaycan Kubokunun II təsnifat mərhələsinin təyinatları müəyyənləşib

    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun II təsnifat mərhələsinin təyinatları müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.

    Azərbaycan Kuboku

    II təsnifat mərhələsi

    27 oktyabr

    14:00. "Şimal" – "Araz-Naxçıvan"

    Hakimlər: Kamran Əliyev, Asif Abdullayev, Sadiq Əliyev, Rəsul Babayev.

    Hakim-inspektor: Əmrah İbrahimov.

    AFFA nümayəndəsi: Eldəniz Musayev.

    Şamaxı şəhər stadionu

    14:00. "Marafon""Zaqatala"

    Hakimlər: İslam Məmmədov, Orxan İbişov, Rizvan Süleymanov, Kamil Aydınov.

    Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov.

    AFFA nümayəndəsi: Törə Əhmədova.

    "Marafon Arena"

    17:00. "Kür-Araz""Sumqayıt"

    Hakimlər: Niyaz Əhmədov, Rəhman Aslanov, Məmmədəli Kərimov, Nəriman Ağayev.

    Hakim-inspektor: Babək Quliyev.

    AFFA nümayəndəsi: Zümrüd Ağayeva.

    "SOCAR Polymer Arena"

    17:00. "Qəbələ""Mingəçevir"

    Hakimlər: Nazim Abdullayev, Taleh Məmmədov, Rasim Axundov, Mehdi Yusifov.

    Hakim-inspektor: Feyzulla Feyzullayev.

    AFFA nümayəndəsi: Eldar Məmmədov.

    Qəbələ şəhər stadionu

    18:00. "Səbail""Zirə"

    Hakimlər: Səbuhi Bayramov, Aydın Baxşıyev, Mirnihad Seyidov, Vaqif Vəliyev.

    Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov.

    AFFA nümayəndəsi: Anar Şıxəliyev.

    "Bank Respublika Arena"

    28 oktyabr

    14:00. "İmişli" – "Qaradağ Lökbatan"

    Hakimlər: Namiq Bəkirov, Qəzənfər Məmmədov, Rəşad Quliyev, Elçin Abdullayev.

    Hakim-inspektor: Anar Salmanov.

    AFFA nümayəndəsi: Mübariz Hüseynov.

    Yevlax şəhər stadionu

    14:00. MOİK – "Şahdağ Qusar"

    Hakimlər: Murad Səlimov, Anar Bədəlov, Zakir Şükürzadə, Pərviz İbrahimov.

    Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov.

    AFFA nümayəndəsi: Mahal Məmmədov.

    Binə qəsəbə stadionu

    14:00. "Hypers""Şamaxı"

    Hakimlər: Şamil İmanzadə, Elman Kərimov, Əkbər Əliyev, Nahid Xasıyev.

    Hakim-inspektor: Ramil Diniyev.

    AFFA nümayəndəsi: Yavər Rəhimov.

    Şamaxı şəhər stadionu

    16:00. "Şəfa""Ağstafa Gəncləri"

    Hakimlər: Sənan Bayramzadə, Elmin Süleymanov, Sevda Nuriyeva, Alik Yunusov.

    Hakim-inspektor: İmanxan Sultani.

    AFFA nümayəndəsi: Azər Əsgərov.

    "SOCAR Polymer Arena"

    19:00. "Kəpəz""Baku Sportinq"

    Hakimlər: Ruslan Quliyev, Səbuhi Əmrahov, Səbuhi Soltanov, Rasim Musayev.

    Hakim-inspektor: Zöhrab Qədiyev.

    AFFA nümayəndəsi: Namiq Əliyev.

    Gəncə şəhər stadionu

    29 oktyabr

    14:00. "Xankəndi" – "Gəncəbasar"

    Hakimlər: Mahmud Bağırzadə, Sənan Atayev, Safalı Ağayev, Hacıağa Həsənov.

    Hakim-inspektor: Munis Abdullayev.

    AFFA nümayəndəsi: Məmmədəli Məmmədov.

    Şamaxı Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu

    14:00. "Zəngəzur" – "Karvan Yevlax"

    Hakimlər: Ceyhun Hüseynov, Vüqar Bayramov, Samir Qaracayev, Ləman Əmirli.

    Hakim-inspektor: Asim Xudiyev.

    AFFA nümayəndəsi: Bəhram Qurbanov.

    Binə qəsəbə stadionu

    Futbol üzrə Azərbaycan Kuboku Azərbaycan Peşəkar Futbol Liqası (PFL)
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    12:38
    Azərbaycan stolüstü tennisçisi Tunar Bağırov daha bir beynəlxalq yarışın mükafatçısı olub
    Fərdi
    12:37
    Azərbaycanda icbari sığorta növləri üzrə ödənişlər 9 ayda 19 %-dən çox artıb
    Maliyyə
    12:34
    Mehriban Əliyeva Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının sədrini təbrik edib
    Mədəniyyət siyasəti
    12:32
    Nazir müavini: Azərbaycanda fərqli dinlər və etnik qruplar daim sülh içərisində yaşayıblar
    Mədəniyyət siyasəti
    12:28
    Yotova və Qyurov Bolqarıstanda prezident seçkilərinin ikinci turunda iştirak edəcəklər
    Digər ölkələr
    12:25
    Nihal Saad: Azərbaycan mədəniyyətlərarası dialoqun təşviqində mühüm rol oynayır
    Digər
    12:24
    Azərbaycanda könüllü sığorta bazarı 13 %-ə yaxın böyüyüb
    Maliyyə
    12:23
    Xalid Fəthəlrəhman: VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu problemlərin həlli üçün platforma olacaq
    Mədəniyyət siyasəti
    12:20
    Bakıda sabah 21 dərəcə isti olacaq
    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti