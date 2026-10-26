Davit Volkov Azərbaycan çempionatında eyni klubda 40 qol vuran 30-cu futbolçu olub
Futbol
- 26 oktyabr, 2026
- 11:01
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Davit Volkov Azərbaycan çempionatında eyni klubda 40 qol vuran 30-cu futbolçu olub.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, hücumçu Premyer Liqanın IX turunun "Sumqayıt"la ev matçında (3:2) fərqlənib.
Gürcüstanlı forvard 121-ci oyununda "40"a çatıb. Onun orta məhsuldarlığı 0,33-ə bərabərdir.
O, Fernando Peres ("Bakı") və Mehman Allahverdiyevlə ("Kəpəz") eyni göstəriciyə malikdir. Rekord isə "Qarabağ"da 109 dəfə fərqlənən Müşfiq Hüseynova məxsusdur.
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