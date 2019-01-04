Трамп официально внес кандидатуру Уильяма Барра на пост генпрокурора США

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп официально внес в сенат кандидатуру Уильяма Барра на пост генпрокурора и руководителя министерства юстиции страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Согласно регламенту, кандидатуру Барра должен будет утвердить юридический комитет, а затем полный состав сената, где у республиканцев большинство. Обсуждение кандидатуры Барра в комитете намечено на 15 и 16 января.

Барра уже занимал этот пост в 1991-93 годах. Прежний генпрокурор Джефф Сешнс, назначенный на должность в 2017 году, был отправлен в отставку 7 декабря.