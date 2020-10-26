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Трамп раскритиковал Байдена, перепутавшего его с Бушем

Трамп раскритиковал Байдена, перепутавшего его с Бушем Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент, когда кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден в прямом эфире спутал его с бывшим американским лидером Джорджем Бушем.
Другие страны
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26 октября 2020 г. 18:50
Трамп раскритиковал Байдена, перепутавшего его с Бушем
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент, когда кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден в прямом эфире спутал его с бывшим американским лидером Джорджем Бушем.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Джо Байден вчера назвал меня Джорджем. Не мог вспомнить мое имя. Получил помощь от ведущего, который брал у него интервью. Картель фейковых новостей работает сверхурочно, чтобы скрыть это!", — отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что Байден перепутал действующего главу США Дональда Трампа с бывшим американским лидером Джорджем Бушем во время онлайн-передачи "Я проголосую" 25 октября.

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