Трамп раскритиковал Байдена, перепутавшего его с Бушем

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент, когда кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден в прямом эфире спутал его с бывшим американским лидером Джорджем Бушем.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент, когда кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден в прямом эфире спутал его с бывшим американским лидером Джорджем Бушем.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Джо Байден вчера назвал меня Джорджем. Не мог вспомнить мое имя. Получил помощь от ведущего, который брал у него интервью. Картель фейковых новостей работает сверхурочно, чтобы скрыть это!", — отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что Байден перепутал действующего главу США Дональда Трампа с бывшим американским лидером Джорджем Бушем во время онлайн-передачи "Я проголосую" 25 октября.