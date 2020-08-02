Трамп объявил чрезвычайную ситуацию из-за урагана

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайную ситуацию в штате Флорида из-за приближения урагана "Исайя"

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайную ситуацию в штате Флорида из-за приближения урагана "Исайя".

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Решение президента уполномочивает министерство внутренней безопасности, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA), координировать все усилия по оказанию неотложной помощи для облегчения трудностей и страданий местного населения, вызванных чрезвычайной ситуацией", — отметили в пресс-службе.

Кроме того, в сообщении отмечается, что FEMA может мобилизовывать по своему усмотрению оборудование и ресурсы для смягчения последствий ЧС.