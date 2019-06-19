Трамп объявил об участии в выборах президента США в 2020 году

Президент США Дональд Трамп официально заявил, что он намерен баллотироваться на второй срок в рамках выборов лидера Соединённых Штатов в 2020 году.

Как передаёт Report со ссылкой на Fox News, об этом Трамп заявил во время выступления перед сторонниками во Флориде.

"Сегодня вечером я стою перед вами, чтобы официально запустить свою кампанию по избранию президентом Соединённых Штатов на второй срок", - сказал он.

По словам Трампа, 2016 год, когда он был избран президентом США, "стал определяющим моментом в истории".

Также он заявил, что "с самого первого дня, когда вошёл в Белый дом, не забывал, кто его туда отправил".

"Я могу пообещать вам, что никогда вас не подведу", - сказал американский президент.