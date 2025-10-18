Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Трамп о войне в Украине: Пусть обе стороны одержат победу, пусть все рассудит история

    Другие страны
    • 18 октября, 2025
    • 01:22
    Трамп о войне в Украине: Пусть обе стороны одержат победу, пусть все рассудит история

    Президент США Дональд Трамп после встречи в Белом доме с украинским коллегой Владимиром Зеленским эмоционально выразился о завершении российско-украинской войны.

    Как передает Report, соответствующая публикация была размещена на странице американского лидера в соцсети Truth Social.

    "Пролилось достаточно крови... Они (РФ и Украина - ред.) должны остановиться там, где они есть. Пусть обе стороны одержат победу, пусть все рассудит история. Хватит стрельбы, больше никаких смертей, больше никаких огромных и непосильных трат. Эта война никогда бы не началась, будь я президентом. Тысячи людей гибнут каждую неделю...", - говорится в посте.

    При этом Трамп назвал встречу с Зеленским "очень интересной и теплой".

    "Я сказал ему, как и настоятельно рекомендовал президенту [РФ Владимиру] Путину, что пора прекратить убийства и заключить сделку", - указал глава Белого дома, подразумевая телефонный разговор с российским лидером днем ранее.

    Напомним, что 17 октября в Вашингтоне прошла встреча Трампа и Зеленского. Обсуждения прошли в закрытой для журналистов форме. Как указывали в преддверии встречи СМИ, главной темой стала передача Киеву американских ракет большой дальности "Томагавк".

    На брифинге после встречи с Трампом Зеленский заявил, что стороны условились "не говорить об этом публично".

    Дональд Трамп российско-украинская война TruthSocial

