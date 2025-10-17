Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом
Другие страны
- 17 октября, 2025
- 21:31
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для участия со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Об этом Report сообщает со ссылкой на NBC News.
