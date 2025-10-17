Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум

    Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом

    Другие страны
    • 17 октября, 2025
    • 21:31
    Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом

    Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для участия со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на NBC News.

    Дональд Трамп Владимир Зеленский встреча
    Zelenski Trampla görüş üçün Ağ Evə gəlib

    Последние новости

    21:35
    Фото

    Успешно завершились совместные поисково-спасательные учения AZIREX − 2025

    Армия
    21:31

    Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом

    Другие страны
    21:30

    В ООН не стали комментировать планируемую встречу Трампа и Путина

    Другие страны
    21:22

    Dawn: Пакистан и Афганистан продлили режим прекращения огня

    Другие страны
    21:11

    Премьер-лига: "Карабах" обыграл "Туран Товуз" в матче 8-го тура

    Футбол
    21:00

    Мухтар Бабаев обсудил с турецким министром COP31

    COP29
    20:57
    Фото

    Бакинский суд рассмотрел призывы граждан Армении против суверенитета Азербайджана

    Происшествия
    20:54

    В Анкаре отметили 34-ю годовщину восстановления независимости Азербайджана

    Внешняя политика
    20:47

    Взрыв на оборонном заводе в Башкирии, есть пострадавшие

    Другие страны
    Лента новостей