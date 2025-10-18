Зеленский назвал встречу с Трампом продуктивной

Президент Украины Владимир Зеленский назвал продуктивной встречу с американским коллегой Дональдом Трампом.

Как передает Report, украинский лидер высказался об этом на брифинге для журналистов у Белого дома.

Он подчеркнул, что обсудил с Трампом широкий круг тем, включая противовоздушную оборону Украины.

При этом, как указывает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в украинской делегации, Зеленский после встречи с Трампом провел телефонный разговор с европейскими лидерами. Список участников не раскрывается.

На вопрос о передаче Киеву ракет "Томагавк" Зеленский ответил, что не будет говорить об этом публично.

"Мы решили с Трампом, что пока публично не будем говорить о дальнобойных ракетах, США не хотят эскалации", - заявил он.

Украинский лидер добавил, что говорил с Трампом о двусторонних гарантиях безопасности.

"Одной из тем, которые мы обсуждали с президентом Трампом, были гарантии безопасности. Мы хотим, чтобы Соединенные Штаты были частью системы безопасности", - сказал он.