    Зеленский назвал встречу с Трампом продуктивной

    • 18 октября, 2025
    Президент Украины Владимир Зеленский назвал продуктивной встречу с американским коллегой Дональдом Трампом.

    Как передает Report, украинский лидер высказался об этом на брифинге для журналистов у Белого дома.

    Он подчеркнул, что обсудил с Трампом широкий круг тем, включая противовоздушную оборону Украины.

    При этом, как указывает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в украинской делегации, Зеленский после встречи с Трампом провел телефонный разговор с европейскими лидерами. Список участников не раскрывается.

    На вопрос о передаче Киеву ракет "Томагавк" Зеленский ответил, что не будет говорить об этом публично.

    "Мы решили с Трампом, что пока публично не будем говорить о дальнобойных ракетах, США не хотят эскалации", - заявил он.

    Украинский лидер добавил, что говорил с Трампом о двусторонних гарантиях безопасности.

    "Одной из тем, которые мы обсуждали с президентом Трампом, были гарантии безопасности. Мы хотим, чтобы Соединенные Штаты были частью системы безопасности", - сказал он.

    Zelenski Trampla görüşünün məhsuldar keçdiyini bildirib

