    Трамп назвал НАТО "бумажным тигром": Жалуются на нефтяные цены, но ничего не делают

    • 20 марта, 2026
    • 17:49
    Трамп назвал НАТО бумажным тигром: Жалуются на нефтяные цены, но ничего не делают

    Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые страны НАТО жалуются на высокие цены на нефть, но при этом не хотят предпринять шаги для решения проблемы Ормузского пролива.

    Как передает Report, соответствующее заявление глава Белого Дома сделал в Truth Social.

    По его словам, без участия США НАТО является "бумажным тигром" и не проявило готовности действовать для предотвращения угрозы со стороны Ирана.

    "Без США НАТО - это бумажный тигр! Они не хотели вступать в борьбу, чтобы остановить ядерный Иран. Теперь, когда эта борьба выиграна в военном отношении, с минимальными рисками для них, они жалуются на высокие цены на нефть, но при этом не хотят помочь открыть Ормузский пролив", - написал Трамп.

    Он подчеркнул, что, по его мнению, открытие пролива является "простым военным маневром", который мог бы стабилизировать цены на энергоресурсы.

    "Это так просто для них сделать, с таким малым риском", - добавил он, расценив действия союзников как "проявление трусости".

    Дональд Трамп Североатлантический альянс (НАТО) Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Tramp: ABŞ olmadan NATO "kağız pələng"dir
