İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Tramp: ABŞ olmadan NATO "kağız pələng"dir

    Digər ölkələr
    • 20 mart, 2026
    • 18:21
    Tramp: ABŞ olmadan NATO kağız pələngdir

    Bəzi NATO ölkələri neftin yüksək qiymətindən şikayətlənir, lakin eyni zamanda Hörmüz boğazı ilə bağlı problemi həll etmək üçün addımlar atmaq istəmirlər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp müvafiq bəyanatı "Truth Social"da verib.

    Onun sözlərinə görə, ABŞ-nin iştirakı olmadan NATO "kağız pələng"dir və İran tərəfindən gələn təhlükənin qarşısını almaq üçün hərəkətə keçməyə hazırlıq nümayiş etdirməyib:

    "ABŞ olmadan NATO - kağız pələngdir! Onlar İranı dayandırmaq üçün mübarizəyə girmək istəmirdilər. İndi onlar ödəməyə məcbur olduqları yüksək neft qiymətlərindən şikayətlənirlər, lakin Hörmüz boğazının açılmasına kömək etmək də istəmirlər".

    D. Tramp vurğulayıb ki, boğazın açılması enerji resurslarının qiymətlərini sabitləşdirə biləcək "sadə hərbi manevr"dir.

    "Belə kiçik risklə bunu etmək onlar üçün o qədər asandır ki", - o, müttəfiqlərin hərəkətlərini "qorxaqlıq təzahürü" kimi qiymətləndirərək əlavə edib.

    neft emalı Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı (NATO) Donald Tramp
    Трамп назвал НАТО "бумажным тигром": Жалуются на нефтяные цены, но ничего не делают

    Son xəbərlər

    18:31

    Əraqçi: İranlılar dialoq apararkən hücum etmirlər

    Region
    18:21

    Tramp: ABŞ olmadan NATO "kağız pələng"dir

    Digər ölkələr
    18:12

    Volodimir Zelenski: ABŞ, Ukrayna və Rusiya atəşkəsə nəzarətin prinsiplərini razılaşdırıblar

    Digər ölkələr
    18:09

    Çak Norris vəfat edib

    Şou-biznes
    17:58
    Foto

    Bakıda qəza nəticəsində avtomobil yanıb

    Hadisə
    17:56

    NATO öz kontingentini İraqdan müvəqqəti çıxarır

    Digər ölkələr
    17:50

    Ötən gün borclu kimi axtarışda olan 179 nəfər tutulub

    Hadisə
    17:42

    İsveçrə İranla müharibəyə görə ABŞ-yə silah ixracını bloklayır

    Digər ölkələr
    17:42

    Ernesto Valverde mövsümün sonunda "Atletik"in baş məşqçisi vəzifəsini tərk edəcək

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti