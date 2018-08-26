Трамп не смог правильно раскрасить флаг США на встрече с детьми

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Пользователи Сети заподозрили президента США Дональда Трампа в том, что он не знает, как выглядит флаг страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, фотографии визита Трампа в одну из детских больниц Огайо опубликовал в Twitter министр здравоохранения Соединенных Штатов Алекс Азар.

Пользователи обратили внимание на снимки, на которых глава Белого дома вместе с детьми раскрашивал государственный флаг.

При этом на одном из них видно, как он закрашивает одну из горизонтальных полос синим цветом, хотя они должны быть белыми или красными.