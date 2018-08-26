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    Трамп не смог правильно раскрасить флаг США на встрече с детьми

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Пользователи Сети заподозрили президента США Дональда Трампа в том, что он не знает, как выглядит флаг страны.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, фотографии визита Трампа в одну из детских больниц Огайо опубликовал в Twitter министр здравоохранения Соединенных Штатов Алекс Азар. 

    Пользователи обратили внимание на снимки, на которых глава Белого дома вместе с детьми раскрашивал государственный флаг. 

    При этом на одном из них видно, как он закрашивает одну из горизонтальных полос синим цветом, хотя они должны быть белыми или красными.

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