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    Трамп не исключил переход его дочери Иванки на работу в Белый дом

    Трамп: Иванка — особенный человек, с определенным набором способностей

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу АВС заявил, что его дочь Иванка в будущем может перейти на работу в Белый дом, сообщает Report.

    "Сейчас она обустраивается после переезда в Вашингтон. Ее муж Джаред, очень умный хороший парень, он работает в Белом доме. Надо подождать и посмотреть, что будет дальше", — сказал Трамп.

    По его словам, Иванка — особенный человек, с определенным набором способностей.

    "Я сейчас ничего не исключаю, никакую возможность", — заключил президент.

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