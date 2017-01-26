Трамп не исключил переход его дочери Иванки на работу в Белый дом

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу АВС заявил, что его дочь Иванка в будущем может перейти на работу в Белый дом, сообщает Report.

"Сейчас она обустраивается после переезда в Вашингтон. Ее муж Джаред, очень умный хороший парень, он работает в Белом доме. Надо подождать и посмотреть, что будет дальше", — сказал Трамп.

По его словам, Иванка — особенный человек, с определенным набором способностей.

"Я сейчас ничего не исключаю, никакую возможность", — заключил президент.