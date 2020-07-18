Трамп не будет просить каждого американца носить маски

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет требовать от каждого американца носить защитные маски.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет требовать от каждого американца носить защитные маски.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Fox News.

Он выразил сомнение относительно того, что если все граждане будут носить средства защиты, то "все это (пандемия коронавируса - ред.) исчезнет".

"Нет, я хочу, чтобы у людей была определенная свобода. Я не верю в это, нет", - сказал Трамп.

После глава Белого дома также не исключил факт того, что в защитных масках есть своя польза.

Ранее Трамп лишь единожды побывал на публике в маске - во время посещения военного госпиталя на прошлых выходных.

Отметим, что в США зарегистрировано уже более 3,6 миллиона случаев коронавируса, почти 139 тысяч человек умерли.