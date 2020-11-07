Трамп назвал заявления Байдена о победе неправомерными

Президент США Дональд Трамп предостерег кандидата от Демократической партии Джо Байдена от неправомерных заявлений о победе на выборах главы государства

Президент США Дональд Трамп предостерег кандидата от Демократической партии Джо Байдена от неправомерных заявлений о победе на выборах главы государства.

Как передает Report, об этом глава Белого дома написал в своем Twitter-аккаунте написал.

Американский лидер пригрозил, что "судебные разбирательства только начинаются". Он подчеркнул, что сам также может заявить о победе на выборах.

Ранее Дональд Трамп пообещал американцам продолжить борьбу за страну и никогда не сдаваться на этом пути. Он добавил, что всеми законными средствами намерен добиваться того, чтобы «незаконные бюллетени» не учитывались при подсчете голосов.

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За него борются действующий президент, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме. Во многих штатах разница между претендентами составляет доли процента.