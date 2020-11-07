О нас
Report Georgia
Аудио новости

Трамп назвал заявления Байдена о победе неправомерными

Трамп назвал заявления Байдена о победе неправомерными Президент США Дональд Трамп предостерег кандидата от Демократической партии Джо Байдена от неправомерных заявлений о победе на выборах главы государства
Другие страны
7 ноября 2020 г. 04:50
Трамп назвал заявления Байдена о победе неправомерными
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп предостерег кандидата от Демократической партии Джо Байдена от неправомерных заявлений о победе на выборах главы государства.

Как передает Report, об этом глава Белого дома написал в своем Twitter-аккаунте написал.

Американский лидер пригрозил, что "судебные разбирательства только начинаются". Он подчеркнул, что сам также может заявить о победе на выборах.

Ранее Дональд Трамп пообещал американцам продолжить борьбу за страну и никогда не сдаваться на этом пути. Он добавил, что всеми законными средствами намерен добиваться того, чтобы «незаконные бюллетени» не учитывались при подсчете голосов.

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За него борются действующий президент, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме. Во многих штатах разница между претендентами составляет доли процента.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

Трамп собирается уволить глав ЦРУ, ФБР и Пентагона
Трамп собирается уволить глав ЦРУ, ФБР и Пентагона
6 ноября 2020 г. 23:36
В Италии выявили почти 38 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В Италии выявили почти 38 тысяч случаев COVID-19 за сутки
6 ноября 2020 г. 20:57
В Латвии объявили ЧП из-за COVID-19
В Латвии объявили ЧП из-за COVID-19
6 ноября 2020 г. 20:06
ЕС расширил санкции против Сирии
ЕС расширил санкции против Сирии
6 ноября 2020 г. 19:21
В США устроили погром и поджог у дома городского комиссара
В США устроили погром и поджог у дома городского комиссара
6 ноября 2020 г. 17:31
В США выявили рекордное число случаев коронавируса за сутки
В США выявили рекордное число случаев коронавируса за сутки
6 ноября 2020 г. 17:10
В Швеции полиция после терактов в Европе вводит особое положение
В Швеции полиция после терактов в Европе вводит особое положение
6 ноября 2020 г. 16:45
Байден перехватил у Трампа лидерство в Джорджии
Байден перехватил у Трампа лидерство в Джорджии
6 ноября 2020 г. 16:10
Глава МВД Франции сообщил о задержании у школы под Парижем человека с ножом
Глава МВД Франции сообщил о задержании у школы под Парижем человека с ножом
6 ноября 2020 г. 14:47
Разрыв между Байденом и Трампом в трех штатах сокращается
Разрыв между Байденом и Трампом в трех штатах сокращается
6 ноября 2020 г. 10:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi