Трамп назвал потерей времени встречу с лидерами демократов

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп назвал потерей времени свою встречу с лидерами демократов в конгрессе США по вопросу безопасности границ, из-за которого блокируется принятие нового бюджета.

Как сообщает Report, об этом Д. Трамп написал на своей странице в Twitter.

"Только что ушел со встречи с Чаком (Шумером) и Нэнси (Пелоси), абсолютная потеря времени. Я спросил, что будет через 30 дней, если я быстро завершу всё (приостановку работы части федеральных ведомств), вы тогда утвердите безопасность на границе, которая включает стену или стальной барьер? Нэнси сказала "Нет". Я сказал "До свидания", ничего больше не работает!" - написал президент CША.Лидер демократов в сенате Чак Шумер фактически подтвердил твит Трампа, заявив, что встреча была недолгой."К сожалению, президент просто встал и ушел. Он спросил спикера Пелоси: "Согласитесь ли вы с моей стеной?". Она сказала: "Нет". Он встал и сказал: "Тогда нечего обсуждать". И ушел", - рассказал Шумер журналистам.

Напомним, что ряд федеральных ведомств США частично остановил работу (вошел в режим так называемого "шатдауна") 22 декабря из-за того, что конгресс не успел согласовать новый бюджет.

Президент США Дональд Трамп не намерен подписывать бюджет, если он не будет включать 5 миллиардов долларов на финансирование стены на границе с Мексикой, демократы не готовы поддержать документ с такими тратами.