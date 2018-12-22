Правительство США частично приостановило работу

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Правительство США частично приостановило свою работу из-за отсутствия финансирования, передает Report со ссылкой на ТАСС.
Так называемый шатдаун стал результатом провала переговоров в Конгрессе между республиканцами и демократами по вопросу о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой, на котором настаивает президент США Дональд Трамп.
На данный момент американские законодатели так и не приняли бюджет на 2019 финансовый год, который в США начался еще 1 октября. Его необходимо было утвердить до конца дня 21 декабря, однако в пятницу обе палаты Конгресса завершили свои заседания, так и не приняв никакой компромиссной резолюции, позволившей бы избежать закрытия федеральных ведомств.
Без финансирования теперь осталась примерно четверть правительства, в частности, Госдепартамент, минфин, минторг и министерство внутренней безопасности. Для остальных госучреждений Конгресс ранее успел одобрить выделение средств до конца сентября 2019 года.
Ранее Трамп призвал демократов проголосовать за выделение средств на строительство стены.
Tural AsadiАвтор новости