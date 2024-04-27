О нас

МИД Италии вызовет посла РФ в связи с решением по активам Ariston Thermo Group

МИД Италии вызовет посла РФ в связи с решением по активам Ariston Thermo Group Посла России в Италии Алексея Парамонова вызовут в МИД республики для объяснений в связи с решением правительства РФ передать российские активы Ariston Thermo Group в управление компании "Газпром бытовые системы".
Другие страны
27 апреля 2024 г. 13:29
МИД Италии вызовет посла РФ в связи с решением по активам Ariston Thermo Group

Посла России в Италии Алексея Парамонова вызовут в МИД республики для объяснений в связи с решением правительства РФ передать российские активы Ariston Thermo Group в управление компании "Газпром бытовые системы".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава итальянского внешнеполитического ведомства Антонио Таяни в соцсетях.

"Я поручил генеральному секретарю МИД вызвать посла Российской Федерации в Италии. Правительство требует объяснений в связи с решением о национализации Ariston Thermo Group", - отметил он.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 100% долей российской структуры Ariston и структуры BSH Hausgerate передаются в управление компании "Газпром бытовые системы".

Компания "Аристон термо Русь" зарегистрирована в Ленинградской области, ее основной вид деятельности - производство бытовых электрических приборов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Белгородской области РФ с начала обстрелов погибли 120 мирных жителей
В Белгородской области РФ с начала обстрелов погибли 120 мирных жителей
22 апреля 2024 г. 23:52
Миротворцы РФ направляются из Карабаха в Армению
Миротворцы РФ направляются из Карабаха в Армению
22 апреля 2024 г. 22:19
Изабель Бонналь: Азербайджан признан страной, внесшей вклад в мировой спорт
Изабель Бонналь: Азербайджан признан страной, внесшей вклад в мировой спорт
21 апреля 2024 г. 19:07
Пашинян: Я не считаю возвращение карабахских армян реальным
Пашинян: Я не считаю возвращение карабахских армян реальным
22 апреля 2024 г. 23:12
Страны ЕС расширят санкции в отношении производителей ракет и беспилотников Ирана
Страны ЕС расширят санкции в отношении производителей ракет и беспилотников Ирана
22 апреля 2024 г. 19:42
Скончался заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов
Скончался заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов
20 апреля 2024 г. 13:32
Зеленский обсудил с Байденом военную помощь Украине
Зеленский обсудил с Байденом военную помощь Украине
22 апреля 2024 г. 22:33
Президент ACES: Надеюсь, что Баку будет избран спортивной столицей мира
Президент ACES: Надеюсь, что Баку будет избран спортивной столицей мира
21 апреля 2024 г. 18:30
Клаар: ЕС полностью поддерживает армяно-азербайджанский переговорный процесс
Клаар: ЕС полностью поддерживает армяно-азербайджанский переговорный процесс
22 апреля 2024 г. 17:48
Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди и град
Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди и град
23 апреля 2024 г. 13:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi