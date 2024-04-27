МИД Италии вызовет посла РФ в связи с решением по активам Ariston Thermo Group

Посла России в Италии Алексея Парамонова вызовут в МИД республики для объяснений в связи с решением правительства РФ передать российские активы Ariston Thermo Group в управление компании "Газпром бытовые системы".

Посла России в Италии Алексея Парамонова вызовут в МИД республики для объяснений в связи с решением правительства РФ передать российские активы Ariston Thermo Group в управление компании "Газпром бытовые системы".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава итальянского внешнеполитического ведомства Антонио Таяни в соцсетях.

"Я поручил генеральному секретарю МИД вызвать посла Российской Федерации в Италии. Правительство требует объяснений в связи с решением о национализации Ariston Thermo Group", - отметил он.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 100% долей российской структуры Ariston и структуры BSH Hausgerate передаются в управление компании "Газпром бытовые системы".

Компания "Аристон термо Русь" зарегистрирована в Ленинградской области, ее основной вид деятельности - производство бытовых электрических приборов.