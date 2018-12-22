Трамп потребовал от демократов укрепления границы

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что "закрытие" федерального правительства не продлится долго, и потребовал, чтобы демократы проголосовали за укрепление границы.

"У нас будет шатдаун. Мы ничего не можем поделать, потому что надо, чтобы демократы отдали нам свои голоса... Надеюсь, что шатдаун не продлится долго", - заявил Трамп в видеообращении, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Нам нужна безопасность на границе. Мы не хотим, чтобы сюда приезжали люди, которых мы не хотим здесь видеть. Мы хотели бы, чтобы люди, которые приезжают сюда, проходили через определенный юридический процесс", - добавил он.

По словам президента, на границе с Мексикой нужно построить если не стену, то стальное заграждение, которое помешает нелегальному переходу границы. "Стена или стальной барьер-заграждение, или как еще его можно назвать - но нам нужен большой барьер. Если его не будет, это не сработает", - заключил Трамп.