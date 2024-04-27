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На северо-востоке Индии при перестрелке с экстремистами погибли двое правоохранителей

На северо-востоке Индии при перестрелке с экстремистами погибли двое правоохранителей По меньшей мере двое военнослужащих Сил полиции центрального резерва Индии (CRPF - военизированная полицейская структура) были убиты и еще двое получили тяжелые ранения в результате нападения боевиков.
Другие страны
27 апреля 2024 г. 10:29
На северо-востоке Индии при перестрелке с экстремистами погибли двое правоохранителей

По меньшей мере двое военнослужащих Сил полиции центрального резерва Индии (CRPF - военизированная полицейская структура) были убиты и еще двое получили тяжелые ранения в результате нападения боевиков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал NDTV.

Перестрелка с экстремистами произошла в округе Вишнупур северо-восточного штата Манипур.

Согласно информации, группа боевиков, принадлежащих, как предполагается, племени куки, открыла стрельбу со склона холма по блокпосту сил безопасности. Экстремисты также бросили в военнослужащих гранату. В результате были ранены четверо правоохранителей, двое из которых умерли, состояние еще двоих тяжелое.

Обострение напряженности в штате началось в мае 2023 года после того, как мигранты из племени мейтей потребовали получения статуса так называемой зарегистрированной касты. Этот статус дает несколько привилегий, в том числе при устройстве на работу в государственные учреждения и при поступлении в высшие учебные заведения.

Требование мейтей вызвало возмущение племени куки, которое составляет 56% населения штата. В начале мая 2023 года организации куки провели марш протеста. После марша в штате вспыхнули массовые столкновения экстремистски настроенных элементов двух племен. В ходе столкновений погибли сотни людей. Власти ввели в штат подразделения военизированной полиции, чтобы взять ситуацию под контроль.

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