У берегов Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано у побережья Японии.

Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано у побережья Японии.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Землетрясение произошло в районе группы островов Бонин.

Эпицентр располагался в 784 км к юго-востоку от города Хамамацу (остров Хонсю). Очаг залегал на глубине 503 км.

23 апреля землетрясение магнитудой 5,8 произошло на Тайване. Подземные толчки произошли неподалеку от города Хуалянь, где проживают 350 тыс. человек. О жертвах и разрушениях не сообщалось. За несколько часов до этого метеорологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 у восточного побережья Тайваня. Эпицентр природного катаклизма находился в 29 км к юго-востоку от того же города. Очаг сейсмического явления залегал на глубине 10 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.