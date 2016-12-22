Трамп назначил экс-главу своей избирательной кампании советником президента

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп назначил экс-управляющую избирательной кампанией Киллиан Конуэй на должность советника президента.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в заявлении переходной команды.

"Киллиан Конуэй была надёжным консультантом и политтехнологом, она сыграла важную роль в моей победе. Она неутомимый и упорный защитник моей программы, она отлично знает, как эффективно донести наши идеи", - заявил Трамп.

Ранее Д.Трамп выбрал миллиардера Карла Икана на пост спецсоветника реформы системы регулирования.