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    Трамп назначил экс-главу своей избирательной кампании советником президента

    Трамп: Киллиан Конуэй сыграла важную роль в моей победе

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп назначил экс-управляющую избирательной кампанией Киллиан Конуэй на должность советника президента. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в заявлении переходной команды.

    "Киллиан Конуэй была надёжным консультантом и политтехнологом, она сыграла важную роль в моей победе. Она неутомимый и упорный защитник моей программы, она отлично знает, как эффективно донести наши идеи", - заявил Трамп.

     Ранее Д.Трамп выбрал миллиардера Карла Икана на пост спецсоветника реформы системы регулирования.

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