Трамп намерен выделить $716 млрд на оборону на 2019 год

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Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп хочет предложить Конгрессу проект оборонного бюджета на 2019 финансовый год (начнется 1 октября этого года) в размере $716 млрд, что на 7% больше нынешнего объема.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщила газета The Washington Post.

По данным ее источников, речь идет как о непосредственном бюджете американского министерства обороны, так и о финансировании текущих военных операций США за рубежом и поддержании боеготовности ядерного арсенала страны. В 2017 году законодатели установили расходы оборонного ведомства на уровне чуть больше $690 млрд. При этом Конгресс пока не принял отдельный законопроект об их выделении.