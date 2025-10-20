Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Трамп: Лидеры ХАМАС не санкционировали нарушение перемирия в Газе

    Другие страны
    • 20 октября, 2025
    • 23:13
    Трамп: Лидеры ХАМАС не санкционировали нарушение перемирия в Газе

    Президент США Дональд Трамп убежден, что имевшее место нарушение режима прекращения огня в секторе Газа не было санкционировано руководителями радикального палестинского движения ХАМАС.

    Как передает Report, об этом он сказал, комментируя журналистам ситуацию в секторе Газа на встрече с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в Белом доме.

    "Я не верю, что это было руководство [ХАМАС]", - отметил американский лидер.

    При этом Трамп подчеркнул готовность решительно применить силу против ХАМАС в случае эскалации. "У нас сравнительно небольшая ситуация с ХАМАС. С этим очень быстро разберутся, если они сами не исправятся", - сказал глава администрации США.

    Отметим, что ранее Израиль и ХАМАС обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

    Израильские войска нанесли серию авиаударов по сектору Газа, после того как двое солдат, по данным ЦАХАЛ, погибли в результате нападения боевиков. ХАМАС отрицал свою причастность к нападению.

    В воскресенье израильские власти объявили о возвращении к режиму прекращения огня.

    Дональд Трамп ХАМАС
