Трамп: Лидеры ХАМАС не санкционировали нарушение перемирия в Газе

Президент США Дональд Трамп убежден, что имевшее место нарушение режима прекращения огня в секторе Газа не было санкционировано руководителями радикального палестинского движения ХАМАС.

Как передает Report, об этом он сказал, комментируя журналистам ситуацию в секторе Газа на встрече с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в Белом доме.

"Я не верю, что это было руководство [ХАМАС]", - отметил американский лидер.

При этом Трамп подчеркнул готовность решительно применить силу против ХАМАС в случае эскалации. "У нас сравнительно небольшая ситуация с ХАМАС. С этим очень быстро разберутся, если они сами не исправятся", - сказал глава администрации США.

Отметим, что ранее Израиль и ХАМАС обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Израильские войска нанесли серию авиаударов по сектору Газа, после того как двое солдат, по данным ЦАХАЛ, погибли в результате нападения боевиков. ХАМАС отрицал свою причастность к нападению.

В воскресенье израильские власти объявили о возвращении к режиму прекращения огня.