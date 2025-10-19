Армия Израиля возобновила соблюдение режима прекращения огня в Газе

Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    • 19 октября, 2025
    • 23:54
    Политическое руководство Израиля приняло решение о возобновлении режима прекращения огня в секторе Газа.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

    "Армия обороны Израиля продолжит соблюдать соглашение о прекращении огня и будет жестко реагировать на любое его нарушение", - говорится в заявлении.

    Ранее в ЦАХАЛ заявили о нарушении палестинскими радикалами режима прекращения огня, сообщив об инциденте в районе города Рафах на юге анклава, где обстреляли израильских военных. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в нарушении режима прекращения огня движение ХАМАС и дал ВС указание "принять меры" против радикалов. После этого армия нанесла серию ударов по всему анклаву, атаковав десятки целей. Позднее военные уточнили, что в результате утреннего инцидента в Рафахе погибли двое военных, еще один тяжело ранен. Представители ХАМАС отрицают связь движения со случившимся в Рафахе.

