ХАМАС возложил на Израиль ответственность за нарушение перемирия

Палестинское движение ХАМАС подтвердило свою приверженность соглашению о прекращении огня в секторе Газа и возложило ответственность на Израиль за его нарушение.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении члена политбюро движения Иззата ар-Ришка, опубликованном в телеграм-канале движения.

"ХАМАС подтверждает свою приверженность соглашению о прекращении огня и подчеркивает, что (Израиль - ред.) продолжает его нарушать", - подчеркивается в тексте.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ нанес авиаудары по окрестностям города Рафах на юге сектора Газа. Израильская сторона полагает, что радикалы нарушили режим прекращения огня.