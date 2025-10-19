Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    ХАМАС возложил на Израиль ответственность за нарушение перемирия

    Другие страны
    • 19 октября, 2025
    • 14:17
    ХАМАС возложил на Израиль ответственность за нарушение перемирия

    Палестинское движение ХАМАС подтвердило свою приверженность соглашению о прекращении огня в секторе Газа и возложило ответственность на Израиль за его нарушение.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении члена политбюро движения Иззата ар-Ришка, опубликованном в телеграм-канале движения.

    "ХАМАС подтверждает свою приверженность соглашению о прекращении огня и подчеркивает, что (Израиль - ред.) продолжает его нарушать", - подчеркивается в тексте.

    Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ нанес авиаудары по окрестностям города Рафах на юге сектора Газа. Израильская сторона полагает, что радикалы нарушили режим прекращения огня.

