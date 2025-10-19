ХАМАС возложил на Израиль ответственность за нарушение перемирия
Другие страны
- 19 октября, 2025
- 14:17
Палестинское движение ХАМАС подтвердило свою приверженность соглашению о прекращении огня в секторе Газа и возложило ответственность на Израиль за его нарушение.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении члена политбюро движения Иззата ар-Ришка, опубликованном в телеграм-канале движения.
"ХАМАС подтверждает свою приверженность соглашению о прекращении огня и подчеркивает, что (Израиль - ред.) продолжает его нарушать", - подчеркивается в тексте.
Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ нанес авиаудары по окрестностям города Рафах на юге сектора Газа. Израильская сторона полагает, что радикалы нарушили режим прекращения огня.
