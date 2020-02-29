Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намерен встретиться с лидерами России, Китая, Великобритании и Франции Владимиром Путиным, Си Цзиньпином, Борисом Джонсоном и Эммануэлем Макроном для обсуждения вопроса контроля над вооружениями.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

По данным агентства, Трамп хочет использовать встречу лидеров пяти стран-членов Совета безопасности ООН, чтобы добиться прогресса по вопросу трехстороннего соглашения по контролю над вооружениями с Россией и Китаем.

"Соединенные Штаты используют эту возможность, чтобы ввести Россию и Китай в международные рамки контроля над вооружениями и предотвратить дорогостоящую гонку вооружений", - рассказал агентству высокопоставленный чиновник из администрации президента США.

Дата проведения возможной встречи глав пяти государств пока неизвестно.