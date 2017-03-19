Трамп готов совершить визит в Китай

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Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Американский президент Дональд Трамп выразил намерение посетить Китай.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

Тиллерсон передал Си Цзиньпину послание от Трампа, отметив при этом, что президент США "высоко ценит" контакты с главой китайского государства и ожидает, что встреча двух лидеров "состоится как можно раньше". По словам госсекретаря, Трамп готов "при случае совершить визит в Китай".

В свою очередь Си Цзиньпин высказался за повышение уровня понимания двух стран. "Общие интересы Китая и США далеко превосходят расхождения между ними, сотрудничество - единственный выбор обеих сторон, - сказал председатель КНР. Нужно смотреть на отношения с долговременной и стратегической точки зрения, расширять области сотрудничества, реализовывать (стратегию) общей выгоды и взаимного выигрыша".