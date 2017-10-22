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    Трамп: Если не мой Twitter, я бы не победил на выборах

    Он назвал свои странички в Facebook, Twitter и Instagram внушительными платформами

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Если не было моей страницы в Twitter, я бы не победил на выборах президента США.

    Как передает Report со ссылкой на “Reuters”, об этом сказал президент США Дональд Трамп в своем интервью “Fox Business Network”.

    “Писать твиты это как пользоваться печатной машиной. Как только я напишу кое-что, сразу это появляется в вашем шоу. Сомневаюсь, что был бы здесь, не будь социальных медиа.“

    Он назвал свои странички в социальных сетях Facebook, Twitter и Instagram внушительными платформами. 

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