Трамп: Если не мой Twitter, я бы не победил на выборах

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Если не было моей страницы в Twitter, я бы не победил на выборах президента США.

Как передает Report со ссылкой на “Reuters”, об этом сказал президент США Дональд Трамп в своем интервью “Fox Business Network”.

“Писать твиты это как пользоваться печатной машиной. Как только я напишу кое-что, сразу это появляется в вашем шоу. Сомневаюсь, что был бы здесь, не будь социальных медиа.“

Он назвал свои странички в социальных сетях Facebook, Twitter и Instagram внушительными платформами.