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    Трамп дал Ким Чен Ыну прозвище

    С побережья Северной Кореи в сторону Японского моря вылетели несколько ракет малой дальности© "Reuters"

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп назвал лидера КНДР Ким Чен Ына Человеком-ракетой.

    Как сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ, соответствующий пост появился в Twitter республиканца.

    "Разговаривал вчера с президентом Южной Кореи Муном. Спросил, как поживает Человек-ракета. В Северной Корее формируются длинные очереди за топливом. Плохо!"

    В конце августа Трамп был проинформирован о ракетных пусках КНДР.

    26 августа с побережья Северной Кореи в сторону Японского моря вылетели несколько ракет малой дальности. Один снаряд взорвался практически сразу после старта, еще два пролетели около 250 километров.

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