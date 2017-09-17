Трамп дал Ким Чен Ыну прозвище

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Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп назвал лидера КНДР Ким Чен Ына Человеком-ракетой.

Как сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ, соответствующий пост появился в Twitter республиканца.

"Разговаривал вчера с президентом Южной Кореи Муном. Спросил, как поживает Человек-ракета. В Северной Корее формируются длинные очереди за топливом. Плохо!"

В конце августа Трамп был проинформирован о ракетных пусках КНДР.

26 августа с побережья Северной Кореи в сторону Японского моря вылетели несколько ракет малой дальности. Один снаряд взорвался практически сразу после старта, еще два пролетели около 250 километров.