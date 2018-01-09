Трамп будет переизбираться на пост президента в 2020 году

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Президент Дональд Трамп намерен вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства в 2020 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

"Безусловно он [Трамп] собирается вновь побороться за пост президента на следующих выборах", - отметил Гидли.

Стенограмму его высказываний распространил Белый дом.

Трамп победил на выборах в ноябре 2016 года, взяв верх над кандидатом демократов Хиллари Клинтон. Вступил в должность 20 января 2017 года.