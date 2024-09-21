СМИ: США и Британия не будут объявлять о решении разрешить бить вглубь РФ западными ракетами

Великобритания и США могут в ближайшие недели принять негласное решение позволить Украине наносить удары по целям в глубине России ракетами Storm Shadow.

Великобритания и США могут в ближайшие недели принять негласное решение позволить Украине наносить удары по целям в глубине России ракетами Storm Shadow.

Как передает Report , об этом сообщает газета The Times со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что этот факт постараются держать в секрете до тех пор, пока первые из этих ударов не будут осуществлены.

Источники отметили, что союзники Киева могут объявить легитимными для ВСУ целями "склады вооружений и бункеры", расположенные далеко за линией фронта.

Договоренность может быть достигнута в ходе встреч лидеров в Нью-Йорке, где с 24 по 30 сентября с перерывом на 29 сентября будет проходить неделя высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. При этом на данном этапе стороны хотят воздержаться от официальных заявлений.

В британском правительстве не стали ни подтверждать, ни опровергать эту информацию, заявив изданию, что "позиция Соединенного Королевства не изменилась".