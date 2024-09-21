О нас

СМИ: США и Британия не будут объявлять о решении разрешить бить вглубь РФ западными ракетами

СМИ: США и Британия не будут объявлять о решении разрешить бить вглубь РФ западными ракетами Великобритания и США могут в ближайшие недели принять негласное решение позволить Украине наносить удары по целям в глубине России ракетами Storm Shadow.
Другие страны
21 сентября 2024 г. 02:09
СМИ: США и Британия не будут объявлять о решении разрешить бить вглубь РФ западными ракетами

Великобритания и США могут в ближайшие недели принять негласное решение позволить Украине наносить удары по целям в глубине России ракетами Storm Shadow.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что этот факт постараются держать в секрете до тех пор, пока первые из этих ударов не будут осуществлены.

Источники отметили, что союзники Киева могут объявить легитимными для ВСУ целями "склады вооружений и бункеры", расположенные далеко за линией фронта.

Договоренность может быть достигнута в ходе встреч лидеров в Нью-Йорке, где с 24 по 30 сентября с перерывом на 29 сентября будет проходить неделя высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. При этом на данном этапе стороны хотят воздержаться от официальных заявлений.

В британском правительстве не стали ни подтверждать, ни опровергать эту информацию, заявив изданию, что "позиция Соединенного Королевства не изменилась".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета Азербайджана
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета Азербайджана
20 сентября 2024 г. 09:02
Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
19 сентября 2024 г. 15:28
Айхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
ФотоАйхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
17 сентября 2024 г. 12:23
Ильхам Алиев: Благодаря усилиям Азербайджана в регионе возникли новые реалии
Ильхам Алиев: Благодаря усилиям Азербайджана в регионе возникли новые реалии
16 сентября 2024 г. 19:51
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
16 сентября 2024 г. 19:45
ЦИК утвердил итоговый протокол выборов в Милли Меджлис
ЦИК утвердил итоговый протокол выборов в Милли Меджлис
16 сентября 2024 г. 13:47
Формула 1: Пилот McLaren Пиастри стал победителем Гран-при Азербайджана
ФотоФормула 1: Пилот McLaren Пиастри стал победителем Гран-при Азербайджана
15 сентября 2024 г. 16:38
Формула 1: Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана
Формула 1: Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана
15 сентября 2024 г. 07:00
Гран-при Азербайджана: Леклер выиграл квалификацию в Баку четвертый год подряд
ФотоГран-при Азербайджана: Леклер выиграл квалификацию в Баку четвертый год подряд
14 сентября 2024 г. 17:07
Гран-при Азербайджана: В третьем свободном заезде лучшим стал Джордж Рассел
Гран-при Азербайджана: В третьем свободном заезде лучшим стал Джордж Рассел
14 сентября 2024 г. 13:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi