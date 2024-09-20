Словакия получит от ЕК €1 млрд помощи для устранения последствий наводнения

Братислава получит от Еврокомиссии (ЕК) 1 млрд из €10 млрд, выделенных Брюсселем странам Центральной Европы в качестве помощи для ликвидации последствий наводнения.

Братислава получит от Еврокомиссии (ЕК) 1 млрд из €10 млрд, выделенных Брюсселем странам Центральной Европы в качестве помощи для ликвидации последствий наводнения.

Как передает Report , об этом сообщил портал Teraz со ссылкой на заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

По словам словацкого премьера, €1 млрд достанется его стране, €5 млрд получит Польша, €2 млрд - Чехия, €1,5 млрд - Румыния, а €500 млн - Австрия.

Разлившийся 16 сентября Дунай затопил набережные участки в центральной части словацкой столицы. Муниципальные службы установили защитные сооружения в прилегающих к реке частях города, а полиция рекомендовала жителям города не приближаться к Дунаю. Также был закрыт для посещения Братиславский замок, так как одна из стен у его основания обрушилась под воздействием воды. По предварительным оценкам словацких властей, ущерб от наводнения в стране уже превысил €20 млн.

Циклон "Борис" в последние дни достиг Европы, принеся с собой огромное количество осадков. Из-за интенсивных дождей, выпавших в Альпах, уровень воды в нескольких реках, в том числе в Дунае, поднялся. Последствия наводнений ощутили на себе жители ряда стран Центральной Европы.

Ранее сообщалось, что Евросоюз выделит €10 млрд на восстановление инфраструктуры пострадавших от наводнений стран Центральной Европы.