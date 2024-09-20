Politico: США объявят о планах вывода войск из Ирака

США на следующей неделе планируют объявить о планах вывода американского военного контингента из Ирака.

США на следующей неделе планируют объявить о планах вывода американского военного контингента из Ирака.

Как передает Report , об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

По сведениям издания, согласование плана вывода американских войск "находится на завершающей стадии". Решение о выводе может быть озвучено после встречи представителей США и Ирака на полях недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Politico отмечает, что руководство Ирака рассчитывает на вывод 2,5 тыс. американских военных из страны к концу 2026 года.

Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани в интервью агентству Bloomberg заявил, что необходимости в пребывании американских войск в стране больше нет, в скором времени будет объявлен график их выхода. По словам ас-Судани, успешное участие иракских войск в совместных американо-иракских рейдах против остатков формирований ИГИЛ на территории страны подтверждает, что иракские силы безопасности способны самостоятельно бороться с террористической группировкой. При этом премьер выразил уверенность в том, что Ирак и США продолжат сотрудничество в сфере безопасности и экономики даже после вывода войск.