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В Мексике на границе с США нашли тела 11 человек

В Мексике на границе с США нашли тела 11 человек Тела 11 человек, 2 из которых были обезглавлены, найдены в городе Охинага (штат Чиуауа) на границе с США.
Другие страны
21 сентября 2024 г. 03:16
В Мексике на границе с США нашли тела 11 человек

Тела 11 человек, 2 из которых были обезглавлены, найдены в городе Охинага (штат Чиуауа) на границе с США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил генпрокурор штата Сезар Хауреги Морено.

"Были оставлены 11 тел, 2 из них были обезглавлены. При них было послание, подписанное [преступной группировкой] "Ла-Линия", где говорится, что погибшие были предателями", - приводит слова прокурора издание El Universal.

Сообщается, что район, где были обнаружены тела, является зоной борьбы между преступными группировками за контроль над этим регионом, граничащим с Техасом.

Хауреги также полностью исключил какую-либо связь происшествия с внутренним конфликтом внутри картеля "Синалоа", который около двух недель разворачивается в одноименном штате. Жертвами конфликта стали уже более 40 человек.

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