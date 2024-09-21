В Мексике на границе с США нашли тела 11 человек

Тела 11 человек, 2 из которых были обезглавлены, найдены в городе Охинага (штат Чиуауа) на границе с США.
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"Были оставлены 11 тел, 2 из них были обезглавлены. При них было послание, подписанное [преступной группировкой] "Ла-Линия", где говорится, что погибшие были предателями", - приводит слова прокурора издание El Universal.
Сообщается, что район, где были обнаружены тела, является зоной борьбы между преступными группировками за контроль над этим регионом, граничащим с Техасом.
Хауреги также полностью исключил какую-либо связь происшествия с внутренним конфликтом внутри картеля "Синалоа", который около двух недель разворачивается в одноименном штате. Жертвами конфликта стали уже более 40 человек.