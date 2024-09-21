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Харрис добивается проведения нового раунда дебатов с Трампом

Харрис добивается проведения нового раунда дебатов с Трампом Вице-президент США, кандидат на высший государственный пост от демократов Камала Харрис добивается проведения нового раунда дебатов со своим основным политическим оппонентом - республиканцем Дональдом Трампом.
Другие страны
21 сентября 2024 г. 04:38
Харрис добивается проведения нового раунда дебатов с Трампом

Вице-президент США, кандидат на высший государственный пост от демократов Камала Харрис добивается проведения нового раунда дебатов со своим основным политическим оппонентом - республиканцем Дональдом Трампом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила, выступая на митинге в штате Джорджия.

"Я пытаюсь провести еще одни дебаты. Посмотрим", - сказала Харрис. Трансляцию вел ее избирательный штаб. Вице-президент, говоря о состоявшихся 10 сентября в Филадельфии (штат Пенсильвания) дебатах с Трампом, отметила: "Это было забавно".

Дискуссия кандидатов в президенты тогда была организована телеканалом ABC News. Трамп на прошлой неделе заявил, что отказывается от проведения нового раунда дебатов с Харрис.

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