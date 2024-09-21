Постпред Израиля заявил, что страна не хочет войны с Ливаном

Израиль не намерен вступать в войну с Ливаном и шиитским движением "Хезболлах", однако текущее положение дел не может сохраняться.
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"Мы не хотим эскалации в регионе, у нас нет намерений вступать в войну с "Хезболлах" и Ливаном, но так больше продолжаться не может", - сказал он.
Израильский постпред также заявил, что если деэскалации ситуации не получится добиться дипломатическим путем, то у Израиля "не останется выбора, кроме как использовать все средства" для защиты своих граждан на границе с Ливаном.
Данон отказался отвечать на вопрос о том, стоит ли Израиль за массовым подрывом мобильных устройств в Ливане.