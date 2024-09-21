Постпред Израиля заявил, что страна не хочет войны с Ливаном

Израиль не намерен вступать в войну с Ливаном и шиитским движением "Хезболлах", однако текущее положение дел не может сохраняться.

Израиль не намерен вступать в войну с Ливаном и шиитским движением "Хезболлах", однако текущее положение дел не может сохраняться.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам постоянный представитель еврейского государства при ООН Дэнни Данон.

"Мы не хотим эскалации в регионе, у нас нет намерений вступать в войну с "Хезболлах" и Ливаном, но так больше продолжаться не может", - сказал он.

Израильский постпред также заявил, что если деэскалации ситуации не получится добиться дипломатическим путем, то у Израиля "не останется выбора, кроме как использовать все средства" для защиты своих граждан на границе с Ливаном.

Данон отказался отвечать на вопрос о том, стоит ли Израиль за массовым подрывом мобильных устройств в Ливане.