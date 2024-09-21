О нас

Постпред Израиля заявил, что страна не хочет войны с Ливаном

Постпред Израиля заявил, что страна не хочет войны с Ливаном Израиль не намерен вступать в войну с Ливаном и шиитским движением "Хезболлах", однако текущее положение дел не может сохраняться.
Другие страны
21 сентября 2024 г. 00:18
Постпред Израиля заявил, что страна не хочет войны с Ливаном

Израиль не намерен вступать в войну с Ливаном и шиитским движением "Хезболлах", однако текущее положение дел не может сохраняться.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам постоянный представитель еврейского государства при ООН Дэнни Данон.

"Мы не хотим эскалации в регионе, у нас нет намерений вступать в войну с "Хезболлах" и Ливаном, но так больше продолжаться не может", - сказал он.

Израильский постпред также заявил, что если деэскалации ситуации не получится добиться дипломатическим путем, то у Израиля "не останется выбора, кроме как использовать все средства" для защиты своих граждан на границе с Ливаном.

Данон отказался отвечать на вопрос о том, стоит ли Израиль за массовым подрывом мобильных устройств в Ливане.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
17 сентября 2024 г. 19:29
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
17 сентября 2024 г. 16:12
Айхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
ФотоАйхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
17 сентября 2024 г. 12:23
Европа с 2020 года получила по TAP около 39 млрд кубометров азербайджанского газа 
Европа с 2020 года получила по TAP около 39 млрд кубометров азербайджанского газа 
16 сентября 2024 г. 12:33
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
13 сентября 2024 г. 14:00
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
13 сентября 2024 г. 12:26
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
12 сентября 2024 г. 10:39
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
11 сентября 2024 г. 15:29
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
11 сентября 2024 г. 12:26
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
10 сентября 2024 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi