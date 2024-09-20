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Израиль повысил уровень противостояния с "Хезболлах"

Израиль повысил уровень противостояния с "Хезболлах" Израиль перешел на новый уровень противостояния с ливанским движением "Хезболлах", прежние красные линии не действуют, любой радикал теперь законная цель для израильской стороны.
Другие страны
20 сентября 2024 г. 22:17
Израиль повысил уровень противостояния с Хезболлах

Израиль перешел на новый уровень противостояния с ливанским движением "Хезболлах", прежние красные линии не действуют, любой радикал теперь законная цель для израильской стороны.

Как передает Report, об это заявил советник в офисе израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.

"После включения безопасного возвращения жителей севера в свои дома в цели войны Израиль перешел на новый уровень противостояния. Больше нет прошлых красных линий, и каждый террорист "Хезболлах" или любой другой враждебной силы севернее наших границ отныне является легитимной целью, и если не откажется от нападения на Израиль, он может быть уничтожен", - написал он в Telegram-канале.

"По каким-то причинам главари "Хезболлах" не понимали, что не стоит непрерывно атаковать Израиль и угрожать нам в своих театральных эфирах и на парадах", - добавил Гендельман.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о нанесении точечного удара по Бейруту, после чего объявила, что в результате этой атаки был ликвидирован один из командиров вооруженных формирований "Хезболлах" Ибрагим Акиль и еще несколько представителей командного состава формирований.

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