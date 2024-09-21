Впервые за 13 лет в Южной Каролине казнили заключенного

Власти американского штата Южная Каролина провели первую за 13 лет смертную казнь при помощи введения смертельной инъекции заключенному.
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46-летнего Фредди Оуэнса приговорили к смертной казни в 1999 году за убийство сотрудницы магазина в ходе ограбления в Гринвилле. Преступление произошло, когда Оуэнсу было 19 лет.
Верховный суд штата 19 сентября отказался приостановить исполнение казни, а губернатор Генри Макмастер не помиловал заключенного. Адвокаты Оуэнса пытались добиться отсрочки, подав запрос в Верховный суд США всего за несколько часов до казни, но он был отклонен.
Защита Оуэнса утверждала, что ему не предоставили необходимую информацию о препаратах для смертельной инъекции и квалификации команды исполнителей казни, что нарушало его право на надлежащую правовую процедуру.