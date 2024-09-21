О нас

Впервые за 13 лет в Южной Каролине казнили заключенного

Впервые за 13 лет в Южной Каролине казнили заключенного Власти американского штата Южная Каролина провели первую за 13 лет смертную казнь при помощи введения смертельной инъекции заключенному.
Другие страны
21 сентября 2024 г. 03:53
Впервые за 13 лет в Южной Каролине казнили заключенного

Власти американского штата Южная Каролина провели первую за 13 лет смертную казнь при помощи введения смертельной инъекции заключенному.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN.

46-летнего Фредди Оуэнса приговорили к смертной казни в 1999 году за убийство сотрудницы магазина в ходе ограбления в Гринвилле. Преступление произошло, когда Оуэнсу было 19 лет.

Верховный суд штата 19 сентября отказался приостановить исполнение казни, а губернатор Генри Макмастер не помиловал заключенного. Адвокаты Оуэнса пытались добиться отсрочки, подав запрос в Верховный суд США всего за несколько часов до казни, но он был отклонен.

Защита Оуэнса утверждала, что ему не предоставили необходимую информацию о препаратах для смертельной инъекции и квалификации команды исполнителей казни, что нарушало его право на надлежащую правовую процедуру.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Харрис добивается проведения нового раунда дебатов с Трампом
Харрис добивается проведения нового раунда дебатов с Трампом
21 сентября 2024 г. 04:38
В Будапеште ждут пика крупнейшего за 11 лет наводнения
В Будапеште ждут пика крупнейшего за 11 лет наводнения
21 сентября 2024 г. 04:20
В Мексике на границе с США нашли тела 11 человек
В Мексике на границе с США нашли тела 11 человек
21 сентября 2024 г. 03:16
СМИ: США и Британия не будут объявлять о решении разрешить бить вглубь РФ западными ракетами
СМИ: США и Британия не будут объявлять о решении разрешить бить вглубь РФ западными ракетами
21 сентября 2024 г. 02:09
Постпред Израиля заявил, что страна не хочет войны с Ливаном
Постпред Израиля заявил, что страна не хочет войны с Ливаном
21 сентября 2024 г. 00:18
Politico: США объявят о планах вывода войск из Ирака
Politico: США объявят о планах вывода войск из Ирака
20 сентября 2024 г. 23:46
Словакия получит от ЕК €1 млрд помощи для устранения последствий наводнения
Словакия получит от ЕК €1 млрд помощи для устранения последствий наводнения
20 сентября 2024 г. 23:25
Израиль повысил уровень противостояния с Хезболлах
Израиль повысил уровень противостояния с "Хезболлах"
20 сентября 2024 г. 22:17
ЦАХАЛ подтвердил гибель командира Хезболлах Акиля в результате удара по Бейруту
ЦАХАЛ подтвердил гибель командира "Хезболлах" Акиля в результате удара по Бейруту
20 сентября 2024 г. 20:30
Эрдоган планирует встретиться с Харрис перед неделей высокого уровня ГА ООН
Эрдоган планирует встретиться с Харрис перед неделей высокого уровня ГА ООН
20 сентября 2024 г. 19:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi