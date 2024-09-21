Впервые за 13 лет в Южной Каролине казнили заключенного

Власти американского штата Южная Каролина провели первую за 13 лет смертную казнь при помощи введения смертельной инъекции заключенному.

Власти американского штата Южная Каролина провели первую за 13 лет смертную казнь при помощи введения смертельной инъекции заключенному.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал CNN.

46-летнего Фредди Оуэнса приговорили к смертной казни в 1999 году за убийство сотрудницы магазина в ходе ограбления в Гринвилле. Преступление произошло, когда Оуэнсу было 19 лет.

Верховный суд штата 19 сентября отказался приостановить исполнение казни, а губернатор Генри Макмастер не помиловал заключенного. Адвокаты Оуэнса пытались добиться отсрочки, подав запрос в Верховный суд США всего за несколько часов до казни, но он был отклонен.

Защита Оуэнса утверждала, что ему не предоставили необходимую информацию о препаратах для смертельной инъекции и квалификации команды исполнителей казни, что нарушало его право на надлежащую правовую процедуру.