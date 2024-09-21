В Будапеште ждут пика крупнейшего за 11 лет наводнения

Пик наводнения в Будапеште ожидается 21 сентября, когда, по прогнозам, уровень воды в Дунае поднимется до примерно 8,5 м, что на пять метров превышает норму.

Пик наводнения в Будапеште ожидается 21 сентября, когда, по прогнозам, уровень воды в Дунае поднимется до примерно 8,5 м, что на пять метров превышает норму.

Как передает Report , об этом сообщает местное издание Infostart.

По словам руководителя Главного управления водного хозяйства страны Иштвана Ланга, до вечера субботы уровень Дуная вырастет еще примерно на 50 см, после чего вода начнет медленно отступать.

За последние 10 лет, уточняет портал Index, уровень реки не поднимался выше 6 м. Предыдущий "рекорд" был зафиксирован в 2013 году на площади Вигадо, когда вода в реке достигла отметки в 891 см.

Отметим, что 18 сентября премьер Венгрии Виктор Орбан объявил о критическом этапе наводнения в республике. При этом уже с прошлых выходных нижние набережные Дуная в центре были закрыты. На севере города начались работы по подготовке к разливу реки. 19 сентября вышедший из берегов Дунай начал затапливать набережные у парламента. Скамейки для туристов перед зданием полностью скрылись под водой, а фонарные столбы и светофоры — наполовину. Подход к пристани прогулочных катеров оказался полностью отрезан водой.