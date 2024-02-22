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Трамп: Байден не может связать два предложения, США умирают при его руководстве

Трамп: Байден не может связать два предложения, США умирают при его руководстве Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что действующий президент США Джо Байден не может связать два предложения, а Соединенные Штаты умирают при его руководстве.
Другие страны
22 февраля 2024 г. 08:59
Трамп: Байден не может связать два предложения, США умирают при его руководстве

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что действующий президент США Джо Байден не может связать два предложения, а Соединенные Штаты умирают при его руководстве.

Как передает Report, об этом Трамп сказал во время речи перед сторонниками, трансляцию вел телеканал Fox News.

"Байден не может связать два предложения. Наша страна умирает. Мы нация, которая переживает упадок", - сказал экс-президент.

Ранее он заявлял, что Соединенные Штаты катятся в ад из-за политики Байдена.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года демократ Байден объявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года. Он является наиболее вероятным кандидатом от Республиканской партии.

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Версия на азербайджанском языке Tramp: “Bayden iki cümləni birləşdirə bilmir, ölkə onun rəhbərliyi altında ölür ”

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