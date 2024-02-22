Трамп: Байден не может связать два предложения, США умирают при его руководстве

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что действующий президент США Джо Байден не может связать два предложения, а Соединенные Штаты умирают при его руководстве.

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что действующий президент США Джо Байден не может связать два предложения, а Соединенные Штаты умирают при его руководстве.

Как передает Report , об этом Трамп сказал во время речи перед сторонниками, трансляцию вел телеканал Fox News.

"Байден не может связать два предложения. Наша страна умирает. Мы нация, которая переживает упадок", - сказал экс-президент.

Ранее он заявлял, что Соединенные Штаты катятся в ад из-за политики Байдена.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года демократ Байден объявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года. Он является наиболее вероятным кандидатом от Республиканской партии.