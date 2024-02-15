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Трамп: США катятся в ад из-за политики администрации нынешнего президента

Трамп: США катятся в ад из-за политики администрации нынешнего президента Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты катятся в ад из-за политики администрации нынешнего лидера Джо Байдена.
Другие страны
15 февраля 2024 г. 10:11
Трамп: США катятся в ад из-за политики администрации нынешнего президента
Дональд Трамп

Соединенные Штаты катятся в ад из-за политики администрации нынешнего президента Джо Байдена.

Как сообщает Report, об этом бывший президент США Дональд Трамп заявил, выступая перед сторонниками в штате Южная Каролина.

"Сегодня наша страна катится в ад, Америка была сильнее, богаче, безопаснее и увереннее [до прихода к власти Байдена] ", - сказал он.

Трамп отметил, что из-за политики администрации Байден "миллионы и миллионы людей стекаются" в страну.

Бывший американский лидер назвал нынешнего "худшим президентом в истории США".

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Действующий президент заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост.

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