Трамп: США катятся в ад из-за политики администрации нынешнего президента

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты катятся в ад из-за политики администрации нынешнего лидера Джо Байдена.

Соединенные Штаты катятся в ад из-за политики администрации нынешнего президента Джо Байдена.

Как сообщает Report, об этом бывший президент США Дональд Трамп заявил, выступая перед сторонниками в штате Южная Каролина.

"Сегодня наша страна катится в ад, Америка была сильнее, богаче, безопаснее и увереннее [до прихода к власти Байдена] ", - сказал он.

Трамп отметил, что из-за политики администрации Байден "миллионы и миллионы людей стекаются" в страну.

Бывший американский лидер назвал нынешнего "худшим президентом в истории США".

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Действующий президент заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост.