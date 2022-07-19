TotalEnergies, Occidental и Eni планируют наладить поставки попутного газа в ЕС из Алжира

Алжирская Sonatrach и ее партнеры - французская TotalEnergies, американская Occidental и итальянская Eni - продлили соглашение о разделе продукции (СРП) на 25 лет на береговых блоках 404 и 208 геологического бассейна Беркин на востоке Алжира.

Алжирская Sonatrach и ее партнеры - французская TotalEnergies, американская Occidental и итальянская Eni - продлили соглашение о разделе продукции (СРП) на 25 лет на береговых блоках 404 и 208 геологического бассейна Беркин на востоке Алжира.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

Компании проведут там сейсморазведку, пробурят сто нефтяных скважин, реконструируют 46 скважин, а также реализуют два пилотных проекта по повышению нефтеотдачи и экологических проекта по сокращению выбросов парниковых газов, говорится в пресс-релизе Sonatrach.

В сообщении Eni говорится, что проект "соответствует стратегии компании по добыче нефти с низкой себестоимостью", и подписанный контракт "позволит в будущем увеличить стоимость значительных объемов попутного газа, который может стать доступным для экспорта, что будет способствовать диверсификации поставок газа в Европу".

Общий объем инвестиций в реализацию плана разработки и эксплуатации месторождений на этом участке оценивается в $4 млрд. Ожидается, что он позволит дополнительно извлечь более 1 млрд баррелей нефтяного эквивалента.