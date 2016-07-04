Тони Блэр может понести наказание за участие Великобритании в войне в Ираке

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Британские депутаты намерены инициировать судебное преследование в отношении бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра в рамках расследования обстоятельств участия страны в войне в Ираке.

Как сообщает Report со ссылкой на The Guardian, доклад следственной комиссии об участии Великобритании и о роли Блэра во вторжении США и союзников в Ирак в 2003 году будет опубликован 6 июля.

"Причина в том, что 179 британских солдат были убиты, 150 тыс. человек погибли в результате конфликта в Ираке, мир столкнулся с реальной террористической угрозой", — заявил парламентарий Алекс Салмонд.

В качестве наказания Блэру может грозить пожизненный запрет занимать должность главы правительства.

Сам экс-премьер отказался комментировать доклад до его обнародования.