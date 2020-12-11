Time объявил человека года

Американский журнал Time объявил "Человека года"

Американский журнал Time объявил "Человека года".

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, в 2020 году авторы издания присудили этот статус двоим претендентам: кандидату в президенты США от демократов Джо Байдену и кандидату в вице-президенты Камале Харрис.

За день до обнародования результатов журнал опубликовал шорт-лист премии, в который вошли американские политики Дональд Трамп и Джо Байден, инфекционист Энтони Фаучи и медицинские работники, рисковавшие жизнью ради спасения людей во время пандемии коронавируса. Кроме того, на этот статус претендовало движение за расовую справедливость Black Lives Matter, начало которому положило убийство чернокожего жителя США Джорджа Флойда.